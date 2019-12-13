港股格局：麥嘉嘉料短線衝上28000點關
2019年12月13日 10:56
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中美兩國元首在貿易談判上據報達成協議，為股市帶來制好消息。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，中美貿易談判氣氛轉好，人民幣亦回復強勢，相信續為港股帶來沖喜的作用，料恒指短期內有機會衝上28,000點關口。
她指出，港股現時已升穿俗稱牛熊分界線的250天線(為27,464點)，高見27,564點，一些之前落後的大型藍籌股，如騰訊控股(00700)，再受市場關注。若中美貿易談判在周末傳出更多正面消息，加上現任英國首相約翰遜領導的保守黨有望贏得過半數的368個議席，在眾多利好消息支持下，恒指短期內會升上28,000點。
然而，由於中國經濟增長放緩，大市存在不明朗的經濟基本因素，故擔心香港股市欠缺大升的動力，即使升穿28,000點，亦會因動力不足而再度轉跌。
她建議投資者把資金平均分配在內房股、內地手機設備股及英國概念股這三個板塊，因為這些股份受中美貿易協議轉好、人民幣強勢及英磅升值等因素支持，短線仍有上升潛力。
在內房股方面，她看好雅居樂集團(03383)及旭輝控股集團(00884)；至於手機設備股，她推薦行業龍頭的舜宇光學科技(02382)，指其經營狀況良好，亦沒有任何重大的負面消息，相信股價仍有很大上升空間。而在英國概念股方面，長江基建集團(01038)及滙豐控股(00005)均值得短炒。
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