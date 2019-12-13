港股格局：麥嘉嘉料短線衝上28000點關

中美兩國元首在貿易談判上據報達成協議，為股市帶來制好消息。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，中美貿易談判氣氛轉好，人民幣亦回復強勢，相信續為港股帶來沖喜的作用，料恒指短期內有機會衝上28,000點關口。

然而，由於中國經濟增長放緩，大市存在不明朗的經濟基本因素，故擔心香港股市欠缺大升的動力，即使升穿28,000點，亦會因動力不足而再度轉跌。

她建議投資者把資金平均分配在內房股、內地手機設備股及英國概念股這三個板塊，因為這些股份受中美貿易協議轉好、人民幣強勢及英磅升值等因素支持，短線仍有上升潛力。

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