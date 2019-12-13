港元拆息︰1個月降至2.51厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.39厘，呈六連升；1星期再升至1.55厘；與樓按相關的1個月輕微回落至2.51厘，終止四日升勢；3個月期報2.37厘水平。

13/12/2019

隔夜 1.39714厘

1星期 1.55732厘

2星期 1.69506厘

1個月 2.51143厘

2個月 2.37429厘

3個月 2.37571厘

6個月 2.36726厘

12個月 2.40321厘

12/12/2019

隔夜 1.21250厘

1星期 1.50982厘

2星期 1.66714厘

1個月 2.52238厘

2個月 2.37286厘

3個月 2.37357厘

6個月 2.36512厘

12個月 2.40464厘

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