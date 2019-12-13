港元拆息︰1個月降至2.51厘
2019年12月13日 11:35
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.39厘，呈六連升；1星期再升至1.55厘；與樓按相關的1個月輕微回落至2.51厘，終止四日升勢；3個月期報2.37厘水平。
13/12/2019
隔夜 1.39714厘
1星期 1.55732厘
2星期 1.69506厘
1個月 2.51143厘
2個月 2.37429厘
3個月 2.37571厘
6個月 2.36726厘
12個月 2.40321厘
12/12/2019
隔夜 1.21250厘
1星期 1.50982厘
2星期 1.66714厘
1個月 2.52238厘
2個月 2.37286厘
3個月 2.37357厘
6個月 2.36512厘
12個月 2.40464厘
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