【午市重點睇】人民幣高見6.92後回順 英鎊升穿1.35關
2019年12月13日 12:02
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●美匯指數企96.79，離岸人民幣(CNH)高見6.9272後回順，最新處6.9626，日圓兌美元跌至109.61，港匯處7.8047，英鎊高見1.3514，歐元報1.1176。金價處1,468美元。布油見64.66美元，紐油報59.5美元。道指期貨漲逾百點。
●恒指半日飆557點或2.06%，報27,551點。https://bit.ly/2EdjhbR
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●港股格局：姚浩然料有望上試28,000點。https://bit.ly/35hR5An
●【即市分析】
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●【專家點評】
-陳汝銘：光大國際有「錢」景。https://bit.ly/2ROabdu
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●魚缸通：股市大升，股友睇位沽貨。https://bit.ly/2LQv4kz
●【股民熱話】聖誕鐘，仲買滙豐？https://bit.ly/2EdAjGO
●Ａ股快報：滬深三大指數齊升逾1%，滬綜指升36點或1.24%，報2,951點。 https://bit.ly/2YJi6dv
●亞洲股市：日股飆逾500點，重上兩萬四關。
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●日本第四季大型製造商信心指數跌至6年低位。
●傳中國採購500億美元美農產品，穀物期貨價格上漲。
●英國大選：保守黨料奪過半議席，鎊匯急升逾2%。https://bit.ly/34icf06
-英鎊急升：溫灼培料今輪升浪已差不多。
●大坑道豪宅地已截標：至少錄得23份標書。
●人民幣兌每美元中間價為7.0156，較上日上調97點子，連升4日。
-人行續不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息回升至2.13厘。
●港元拆息︰1個月降至2.51厘。
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