商務部：中國11月實際使用外資額按年增1.5%

中國商務部公布，今年1至11月全國新設立外商投資企業36,747家，實際使用外資8,459.4億元人民幣(下同)，按年增6%(不含銀行、證券、保險領域數據)。單計11月的實際使用外資935.3億元，按年升1.5%。

高技術產業實際使用外資2,407億元人民幣，按年增長27.6%，佔比達28.5%。高技術製造業實際使用外資834.3億元，增長5.7%。其中，醫藥製造業、電子及通訊設備製造業實際使用外資分別增長43.9和10.6%。高技術服務業實際使用外資1,572.7億元，增長43.4%。其中，訊息服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務業實際使用外資各增28.3、60.7及67.8%。

東、中、西部地區實際使用外資分別按年增6、5.6和7.3%。自貿試驗區實際使用外資1,212.6億元，佔比為14.3%。

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