港股格局：散戶怕高追唔敢入市
2019年12月13日 12:23
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Jackie
恒指周五早上一度升穿27,500點水平，但由於恒指早前於26,500點徘徊太久，普遍散戶對保持觀望態度，不敢入市。
散戶Jackie話：「香港社會事件一日未完，股市都仲有好多不明朗因素。怕啲外資會撤走或者已經走緊，所以我覺得依家都未係時候入市，會睇定啲先。我無貨喺手，短期內都唔會入市住喇！」
散戶Key話：「美國總統特朗普嘅決定變幻莫測，一星期前話傾唔掂，依家又傳出可以達成協議。個市可以因為佢一句說話而大升大跌，所以短期內都係維持觀望，唔入貨住。我一向有hold住啲內房股同埋中興通訊(00763)，前兩日加咗碼，嚟緊都唔會再追貨。」
散戶Edwin話：「上個月入咗15手騰訊控股(00700)，都有啲阿里巴巴(09988)喺手。但係我都唔追貨喇，騰訊控股到目標價位就會放，而阿里巴巴就會長揸，直到佢入埋主要指數再算。不過呢排都唔會入大價股，最多都係入啲細價股玩吓。」
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