港股格局：散戶怕高追唔敢入市

恒指周五早上一度升穿27,500點水平，但由於恒指早前於26,500點徘徊太久，普遍散戶對保持觀望態度，不敢入市。

散戶Jackie話：「香港社會事件一日未完，股市都仲有好多不明朗因素。怕啲外資會撤走或者已經走緊，所以我覺得依家都未係時候入市，會睇定啲先。我無貨喺手，短期內都唔會入市住喇！」

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