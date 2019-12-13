海航旗下CWT公布一系列人事變動

上述變更均自2019年12月12日起生效。

該公司股份自本年4月10日下午中途停牌，將續停牌直至集團為償還融資協議(經修訂及補充)項下到期應付款項，而提出的出售計劃得到落實及聯交所批准復牌建議為止。

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