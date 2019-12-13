海航旗下CWT公布一系列人事變動
2019年12月13日 12:30
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海航集團旗下CWT International(00521)公布一系列人事變動，包括：1)李同雙已辭任執行董事兼公司行政總裁，以投放更多時間於其他事務，且不再為執行委員會、投資委員會及資產管理委員會成員；2)張燦及李能均已獲委任為執行董事，以及執行委員會及投資委員會成員；3)現任執行董事兼董事會聯席主席丁磊已獲委任為行政總裁，負責集團的業務發展及日常管理；以及4)財務總監吳金峰已獲委任為資產管理委員會成員。
上述變更均自2019年12月12日起生效。
該公司股份自本年4月10日下午中途停牌，將續停牌直至集團為償還融資協議(經修訂及補充)項下到期應付款項，而提出的出售計劃得到落實及聯交所批准復牌建議為止。
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