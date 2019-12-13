【一文睇晒】中美真的好事近？還看周五呢一刻...

外國傳媒引述消息報道，美國總統特朗普已同意與中國達成首階段貿易協議，目前只差協議法律正式文本。以下是整件事的整合及專家分析：

【特朗普已同意】

在美國股市周四(12日)開市5分鐘左右後，特朗普在其社交媒體Twitter帳戶留言，透露「非常接近」與中國達成「重大協議」，稍後多家媒體引述特朗普已批准協議，等待文本最後確認，白宮就會正式宣布雙方達成首階段貿易協議。消息帶動全球股市上揚。

【中方意下如何？】

媒體報道中國同意在協議中，明文承諾2020年將採購500億美元的美國農產品，以換取美國降低目前加徵的關稅。

目前一眾媒體同一消息是，原本即將在12月15日生效的新一輪關稅會停止，即原本打算針對價值約1,600億美元中國輸美商品加徵15%關稅。而已對其他已加徵25%、15%關稅、總值合共約3,600億美元的貨品，關稅有可能最低減半。

現時美國對中國進口貨品的詳細額外關稅是：2018年7月6日，特朗普正式實施第一輪關稅，價值340億美元，稅率25%，之後在8月23日，再將價值160億美元商品加徵25%關稅，合共貨品總值500億美元。

2019年5月5日，特朗普宣布對另外價值約2,000億美元貨品徵收25%關稅，連同上述2018年的貨品，合共價值2,500億美元，於6月15日實施。

2019年8月15日，美國政府宣布，對自中國進口約3,000億美元商品加徵10%關税，分兩批自9月1日、12月15日起實施，後來關稅加至15%。

【雙方確認後，周五(13日)可能先簽署綱要】

外國媒體現報道指出，美國貿易代表萊蒂澤和中國駐美大使崔天凱在雙方確認後，周五至少會先代表中美政府簽署協議綱要。

【市場歡迎 明年樂觀】

彭博首席經濟學者Tom Orlik分析指出，如果美國把對中國關稅減至今年5月水平，同時消除其他不確定性的話，可望最高能夠提升明年全球經濟增長0.6%，其中對中國經濟增長提升效果達1.1%，對美國約0.7%。

Pepperstone集團研究主管Chris Weston說，全球金融市場因為這進展，到年底前料能繼續做好。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，中美貿易談判氣氛轉好，人民幣亦回復強勢，相信續為港股帶來沖喜的作用，料恒指短期內有機會衝上28,000點關口。

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