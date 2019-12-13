樓價UPDATES：映灣園減租14%

租市淡季，東涌映灣園三房單位，減租14%租出，月租21,500港元，較上月同類月租平約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座高層C室，實用面積811方呎，兩房間隔，望全海景，獲租客以29,500元租入，實用呎租約36.4元，租客為外區客，心儀單位附有新裝修及傢電齊全，決定租入該單位，業主於2012年6月以932.8萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.8厘。

●鰂魚涌君豪峰12月至今錄得16宗租賃成交，平均實用呎租60.6元，其中一個連平台特色戶，實用面積195方呎，開放式間隔，望山景，以14,000元租出，實用呎租72元，業主於2019年7月以608萬元買入，持貨不足1年，租金回報2.8厘。

●鰂魚涌太古城12月暫錄得7宗買賣，平均實用呎價20,533元，其中建安閣低層B室，實用面積703方呎，三房間隔，望內園景，10月中放盤叫價1,450萬元，最終願減120萬元以1,330萬元易手，實用呎價18,919元，原業主於2001年5月以295萬元買入，持貨18年，帳面獲利1,035萬元，單位升值3.5倍。

●北角維港頌6座低層B室，實用面積約437方呎，為一房間隔，以月租25,000元獲承接，實用呎租約57.2元，業主於2017年5月以約1,399.2萬元購入，若以目前租金計算，租金回報率約為2.1厘。

●北角丹拿花園12月錄首宗成交，單位為5座中層H室，實用面積約679方呎，三房連套房間隔，外區租客斥約1,162萬元購入，實用呎價約17,113元，原業主於2012年9月以約715萬元購入，轉手帳面獲利約447萬元，物業升值約63%。

●灣仔匯源閣一個高層單位，實用面積約262方呎，一房間隔，享城市樓景，以550萬元成交，實用呎價約20,992元，原業主在2015年5月，以約475萬元買入上述單位，持貨約4年，現沽出轉手帳面獲利約75萬元，賺幅約16%。

●西半山樂怡閣中層B室，實用面積736方呎，三房間隔，望樓景，以每月約31,300元租出，實用呎租42.5元，業主於1997年7月以605萬元買入單位，持貨22年，租金回報6.2厘。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨12月暫錄4宗買賣成交，交投步伐明顯放慢，當中包括6期蘭秀道46號低層C室，實用面積713方呎，大兩房間隔，以928萬元易手，實用呎價13,015元，原業主早於1977年以17.6萬元購入，持貨長達42年，現沽貨帳面獲利910.4萬元，單位期內升值逾51倍。

●長沙灣宇晴軒3座中高層C室兩房單位，實用面積約467方呎，望內園景，近日以17,500元獲承租，實用呎租約37元，業主於2003年11月以約167.2萬元購入，現租出享租金回報率約12.6厘，屋苑本月累錄4宗租賃成交，現時有36個單位放租，月租叫價由17,500元起。

●長沙灣海柏匯低層D室一房單位，望園景，實用面積約285方呎，以550萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價35萬元，以約515萬元成交，實用呎價約18,070元，新買家為首置客，睇樓數次後拍板入市，原業主於2016年7月以約387.1萬元購入，轉售帳面賺約127.9萬元，物業升值約33%。

●旺角利奧坊．曉岸1座高層F室，實用面積約198方呎，開放式間隔，原先叫租14,000元，經議價後減價2,000元或約13.6%，以12,000元獲租客承租，實用呎租約60.6元，業主於2016年8月以約408.6萬元購入，現租出享租金回報率約4厘，屋苑本月至今累錄約10宗租賃成交，平均實用呎租約63元。

●將軍澳維景灣畔5座低層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，享園景及海景，最新以838萬元成交，實用呎價16,399元，原業主於2009年9月以328萬元購入單位，持貨10年轉手帳面獲利510萬元離場，單位大幅升值逾1.5倍。

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新界區

●東涌區最近有不少業主為免物業丟空太久，紛紛減租吸客，務求加快租出，區內單日連錄7宗租務成交，包括映灣園11座低層A室，實用面積912方呎，套三房連儲物房間隔，10月底原叫價25,000元放租，放盤1個多月仍未租出，最近難得有租客還價，一口價大減3,500元或14%，以21,500元租出，實用呎租23.6元，較上月同類型單位月租平約10%，業主於2012年以600萬元買入，現享4.3厘租金回報。

●元朗朗晴居3座中層B室，實用面積756方呎，套三房間隔，叫價780萬元，減價10萬元，以770萬元沽出，實用呎價10,185元，原業主於2012年10月以455萬元買入，持貨約7年帳面獲利約315萬元，或升值約69%。

●上水御皇庭2座低層B室，實用面積約398方呎，兩房間隔，外望山景，近日以13,500元獲承租，實用呎租約34元，原業主於2017年3月以426.8萬元購入，現租出享租金回報率約3.8厘。

●粉嶺逸峯5座高層E室，實用面積459方呎，兩房間隔，日前以630萬元獲承接，實用呎價13,725元，原業主則於2013年以418萬元購入，持貨6年，沽出單位帳面獲利212萬元，單位升值約50.7%。

●大圍金獅花園1期D座低層6室，實用面積285方呎，兩房間隔，日前以433萬元易手，實用呎價15,193元，原業主則於2006年以92萬元購入單位，持貨13年，沽出單位帳面獲利341萬元，單位升值約3.7倍。

●馬鞍山翠擁華庭15座中層B室，實用面積765方呎，套三房間隔，開價約900萬元，議價後以880萬元易手，實用呎價11,503元，新買家為用家，原業主於2000年以322萬元購入，持貨19年沽出單位，帳面獲利約558萬元離場，單位升值約173%。

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