新地沙咀道工廈重建住宅項目要求放寬發展密度

申請範圍涵蓋沙咀道與聯仁街交界4幢工廈，同坐落在「綜合發展區(3)」，佔地約121,829方呎。當中新地只持有安泰工業中心，其餘3幢為亞洲脈絡中心、王子工業大廈及萬象工業大廈，由其他業主擁有，由於同屬一個發展區，故發展商須連同毗鄰工廈一併申請。

新方案只針對新地旗下的安泰工業中心，該地盤將為第一期，最新建議將地積比率由5倍提高至6倍，總樓面相應地增兩成至約201,125方呎，物業幢數由兩幢減至1幢，單位量則由327伙，增約46.8%至480伙。

至於其餘3幢發展參數維持不變，連同上述修訂方案，整個地盤共4幢工廈，重建後將提供合共5幢住宅，總樓面約599,248方呎，涉及1,200個單位。

申請人認為，擬議計劃可配合政府增加房屋供應的政策，景觀及通風方面較獲批方案有改善，亦可鼓勵周邊的綜合發展區進行重建。

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