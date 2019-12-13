關稅傳削半　部分電子廠刹停搬廠決定

外電引述消息人士指，中美兩國原則上已達成首階段貿易協議，避免原定於周日(15日)對約1,560億美元(約1.2萬億港元)中國貨品加徵的新一輪關稅外，亦傳把已實施並涉及3,750億美元(約2.9萬億港元)的中國貨削減最多一半關稅。電子業界預料，若措施真的實行，部分打算由國內搬廠至東南亞的廠家，會刹停有關決定。

他指，如果美國把關稅減至5%，相信出口到美國的貨品價格亦有下調空間，有助增加訂單，生意亦有望好轉。他表示，早前有不少電子業廠商出現遷廠的念頭，減收一半關稅可以減輕他們的壓力，一些仍在猶豫的廠商會選擇留在中國。

此外，他亦補充，貿易戰不只影響中美兩國，更會影響環球股市，衝擊環球經濟，間接影響世界各地買家在本港廠商的下單情況。減收一半關稅為環球股市帶來利好消息，更多買家對經濟市場重拾信心，願意向廠商下單，香港出口情況將有所改善。

雖然關稅有機會削半，但未必對所有行業都有幫助。香港表廠商會首席名譽會長林偉雄表示，暫時鐘錶業界受關稅影響不大，認為關稅是否削半對業界沒有影響，亦預期廠商短期不會搬離內地。原因是鐘錶業通常在珠三角有廠房和供應鏈，行業需要成熟的生產線，不會貿貿然搬到其他地區，以免影響質素。

不過他對明年行業前景審慎樂觀，因受智能錶影響，傳統手錶需求不如以往般大，未來不會有很大增長。

而香港玩具協會名譽主席湯誠正亦表示，雖然傳統玩具業一直未太受關稅影響，但業界以至買家始終認為中美兩國糾紛將會持續，即使美國減徵關稅，亦不會動搖廠商把中國廠房遷移至印度、印尼或越南等地的決定。

美國之前已向約2,500億美元中國商品加徵25%關稅，以及向額外1,250億美元中國商品加徵了15%關稅，目前談判焦點集中在3,750億美元(約2.9萬億港元)的中國貨品，能否削減最多一半關稅。

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