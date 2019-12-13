城大陳鳳翔：美國下調關稅有助刺激本港出口貿易

美國傳媒報道指，美方同意取消原定周日(15日)對1,560億美元(約1.2萬億港元)中國貨加徵關稅的措施，據報亦提出將目前向3,600億美元(約2.8萬億港元)中國貨徵收的關稅稅率減半，換取中方明年採購500億美元(約3900億港元)美國農產品。

香港城市大學客座教授陳鳳翔認為，美方願意掃除貿易障礙對全球經濟是一件好事，惟他預測明年中國外貿表現依然疲弱。他指，在華投資者一直憂慮美方會不斷擴大對中方貨品加徵關稅，他們爭取在多輪關稅實施前新增訂單，令中國今年整體出口數字被誇大。儘管美國國內目前消費強勁，並即將踏入聖誕購物旺季，但相信貨品會「供過於求」，預計明年中國新增訂單數目勢下降。

另外，陳鳳翔認為美國最新舉措對香港經濟有短期幫助。現時有不少港商在內地設廠，再將貨品由香港運往美國，關稅減半有助刺激本港出口貿易。不過，本港現時局勢不穩，加上美國早前落實《香港人權與民主法案》，令外資憂慮香港長遠能否維持獨立關稅區地位，因而撤資至鄰近地區，如新加坡。他相信香港競爭力會每況愈下。

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