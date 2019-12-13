【fb直播】中美貿談有轉機　恒指繼續衝？

美國總統特朗普又出口術，指與中國簽定首階段貿易協議日子已經很近！消息刺激，恒指周五(13日)高開逾500點，衝破俗稱牛熊分界線的250天線，隨時衝上二萬八關？中美貿談現轉機，對整體大局又會帶嚟咩影響？

原定周日(15日)美國展開新一輪對中國貨家政關稅措施有望取消，出口股飆升！家陣追入仲有着數？

英國大選保守黨大勝，英鎊匯價急升！連帶長和系及兩大英資銀行股價現炒作，消息刺激作用有幾大？

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