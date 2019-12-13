二手樓價指數兩連跌　近月升幅全蒸發

二手樓價指數跌浪再現，中原城市領先指數CCL今周錄179.11點，按周跌0.43%，重返樓價止跌前179.01點水平附近，蒸發過去6周累計升幅，其中八大指數齊跌兩周。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.62點，按周跌0.47%。CCL(中小型單位)報179.41點，按周跌0.41%。CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌1.24%、1.26%及1.19%。三大整體指數齊跌，近4周出現3次，樓價正累積下行的壓力。

CCL(大型單位)報177.55點，按周跌0.53%，連跌3周共2.20%。豪宅樓價同樣走勢乏力，兼結束連續10周在180點到182點之間窄幅徘徊的局面。

新界兩區樓價走勢持續回軟。新界東CCL_Mass報186.34點，按周跌0.62%，兼創39周新低。新界西CCL_Mass報161.18點，按周跌0.49%，創39周新低。新界東同新界西指數同樣連跌4周，分別累跌2.79%及3.04%，兼同樣回到止跌前水平。樓價止跌6周計，新界東累跌2.70%、新界西累跌0.09%。

港九市區樓價走勢開始回軟。九龍CCL_Mass報176.92點，按周跌0.50%。港島CCL_Mass報189.69點，按周跌0.32%。九龍CCL_Mass及港島CCL_Mass齊跌2周，分別累跌1.55%及0.36%。港九兩區樓價齊跌，近4周出現3次，走勢明顯趨向下行。

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