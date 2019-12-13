【市後重點睇】金價企1470美元　道期漲逾百點

美匯指數報96.9，離岸人民幣(CNH)高見6.92後回落至6.9851，日圓兌美元徘徊於109.64，港匯處7.8041，英鎊由1.3514回順至1.3424，歐元報1.1169。金價企1,470美元。布油見64.65美元，紐油報59.5美元。道指期貨漲122點。

-新股專輯：貴州銀行一手入場費2,636元。

-同股不同權股份可染藍？恒指公司：下月進行諮詢。

●亞洲股市：日股收漲2.5%，升穿二萬四。

-英鎊急升：李焜明料明年首季上試1.365。

-英鎊急升：盧楚仁指好消息已反映，阻力位1.365。

●【地產精點】

-大坑道豪宅地已截標：至少錄得23份標書。

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