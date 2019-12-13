【市後重點睇】金價企1470美元 道期漲逾百點
2019年12月13日 16:16
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(美聯社圖片)
美匯指數報96.9，離岸人民幣(CNH)高見6.92後回落至6.9851，日圓兌美元徘徊於109.64，港匯處7.8041，英鎊由1.3514回順至1.3424，歐元報1.1169。金價企1,470美元。布油見64.65美元，紐油報59.5美元。道指期貨漲122點。
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