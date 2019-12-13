全球經貿戰：中方指中美經貿磋商符合各方利益

內地傳媒報道，中國外交部回應中美經貿磋商時表示，符合兩國人民根本利益和各方利益。

另外，國務委員兼外長王毅表示，中美應共同找到兩個大國在這個星球上和平共處之道。今年以來，中國本着對兩國人民、對國際社會負責任的態度，尋求同美方進行建設性對話。同時堅決抵制美方的各種霸凌行徑，努力維護中美三個聯合公報確立的各項原則。

中國敦促美國盡快冷靜下來，樹立理性的「中國觀」和正確的「世界觀」，使對華政策回歸正確軌道，同中方相向而行，實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，共同找到不同社會制度、不同發展道路、不同歷史文明的兩個大國在這個星球上和平共處和互利共贏之道。

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