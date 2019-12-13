約翰遜贏得大選歐股升1%　英國銀行股大漲

英國人再次表達脫歐意願，由首相約翰遜領導的保守黨在大選中贏得過半議席，有望為脫歐掃除最後障礙。

持續逾三年多的脫歐困局變得明朗，加上有傳美國總統特朗普已簽署首階段貿易協議，歐股早市上揚，英國富時100指數升0.95%至7,342點；反映中型股的富時250指數飆4%。另外，德國DAX指數及法國CAC指數升逾1%。

英鎊匯價急升，兌美元曾突破1.35關，高見1.3514美元，漲2.68%，為2018年5月中以來的新高；最新報1.3426，升1.99%。每英鎊兌港元曾升至10.5475，最新報10.4846，升1.91%。

英國銀行股大漲，蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行及萊斯銀行分別升10%、7%及2%。維珍金融飆16%。工黨未能上台，英國公用股被國有化機會減低，跨國能源公司森特理克升18%。

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