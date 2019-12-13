展示決心！美聯儲局預備近4萬億元解決年底「錢荒」

外國傳媒報道，負責美國金融市場流動性的紐約聯儲銀行正進行內部調整，加強措施應對年底資金風險，並任命了領導層控制與市場的互動。

紐約聯儲周四(12日)表示，將增加回購協議操作，從而將年關期間對資金市場的支持提到5,000多億美元(約3.9萬億港元)。另外，紐約聯儲還新任命了Daleep Singh出任市場部門的負責人，Lorie Logan負責管理系統公開市場帳戶(System Open Market Account)。紐約聯儲主要通過市場部門幫助聯儲局了解華爾街的風向。

聯儲局上述宣布意味目前計劃通過回購操作，投放總計4,900億美元的跨年流動性，其中包括早前3次定期操作注入的750億美元。聯儲局宣布了本月和下月將進行的總計3,650億美元的新定期操作，以及隔夜操作的各種調整。

BMO Capital Markets的策略師Jon Hill表示，聯儲局要麼預計需求會這麼大，因此想要確保能提供相應水平的流動性，或者只是想讓大家都知道，他們的支持力度不會低於這規模。他預計，約5,000億美元的流動性不會被完全認購，但可以讓市場參與者感到安慰，需要資金的時候可以用的上。

聯儲局一直在進行回購操作和購買國庫券，以保持對短期利率的控制和增加銀行儲備金。自9月「錢荒」導致隔夜回購利率一度飆升至10厘以來，當局這些操作使市場平靜下來，但人們對年底的擔憂仍然存在，市場參與者涌向聯儲局定期操作，以幫助過渡到明年1月。

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