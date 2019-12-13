WeLab：旗下虛擬銀行可與網貸業務交叉銷售

WeLab創辦人並集團首席執行官龍沛智表示，旗下虛擬銀行匯立銀行將於明年初試業(soft launch)，程序上會先讓內部同事進行測試，及後才逐步推出供市場大眾使用。如果過程順利，相信測試所需時間不會太長。

匯立銀行替任行政總裁兼執行董事李家達透露，該行仍在進行招聘，目前團隊有100人，冀明年能增兵20至30人，未來將主攻零售銀行業務。與傳統銀行競爭方面，他坦言，銀行產品難有顯著分別，不外乎存款、貸款及支付等等，但服務及客戶體驗將會該行成為吸引客戶的重要因素。匯立銀行與集團其他業務亦可產生協同效應，例如可於合規前提下，與網貸業務WeLend客戶作交叉銷售。

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