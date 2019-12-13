【中環剝花生】2020年環球股市會有幾凶險？
2019年12月13日 17:05
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風雨飄搖嘅2019年，仲有半個月就過去，港股今年高位見過3萬點以上，低位亦落過二萬五以下，高低波幅超過5,300點，年尾收爐恒指必定有進帳？2020年港股走勢又會係點？有咩投資主題值得憧憬呢？2020年又會唔會有黑天鵝，影響環球股市？
另外，英國大選結果塵埃落定，保守黨已取得國會過半數議席，市場憧憬英國可以順利脫歐，英鎊飆逾2%！加上中美貿談似進展順利，環球股市有望再見高位？
今集《中環剝花生》請嚟黃國英、陳正犖同你前瞻2020年環球市場走勢，快啲入黎睇直播啦！歡迎各位加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！
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