【中環剝花生】2020年環球股市會有幾凶險？

風雨飄搖嘅2019年，仲有半個月就過去，港股今年高位見過3萬點以上，低位亦落過二萬五以下，高低波幅超過5,300點，年尾收爐恒指必定有進帳？2020年港股走勢又會係點？有咩投資主題值得憧憬呢？2020年又會唔會有黑天鵝，影響環球股市？

另外，英國大選結果塵埃落定，保守黨已取得國會過半數議席，市場憧憬英國可以順利脫歐，英鎊飆逾2%！加上中美貿談似進展順利，環球股市有望再見高位？

今集《中環剝花生》請嚟黃國英、陳正犖同你前瞻2020年環球市場走勢，快啲入黎睇直播啦！歡迎各位加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

1. 東網電視直播網站：

2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

3.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－