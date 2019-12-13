港交所暫不實施「停市機制」　明年次季推「冷靜期」

為了讓市場有充裕的準備時間，市調機制(俗稱「冷靜期」)優化措施將暫定在2020年第2季率先推行；而開市前時段則待技術改動及測試完成後，預計在2020年下半年推出。

除了市調機制優化建議外，諮詢文件亦就香港交易所應否考慮引入市場層面的波動調控措施(例如停市機制)徵求市場意見。由於市場對該議題未有一致意見，港交所認為現階段無法決定應否實施。

所謂「停市機制」，是指在嚴重跌市期間，短暫停止或於整個交易日停止市場交易，目的是在市場震盪時提供臨時冷靜期，讓市場參與者重新建立有序的交易。

開市前時段優化建議是採用2016年推出的收市競價交易時段的相關競價設計模式，旨在改善開市前的價格發現及提高交易流通量。市調機制優化建議則旨在擴大機制所涵蓋的證券範圍，以進一步減低因個別股票的極端價格波動所造成的風險，並反映最新的國際常規及監管指引。

港交所收到共100份來自廣泛代表香港證券市場主要使用者的回應，其中包括：64名交易所參與者(按成交量計佔證券市場51%的份額)、7家國際及本地資產管理公司、6個主要業界組織、2家企業實體，及21名個別人士。

經仔細考慮回應意見後，港交所認為，市場普遍支持有關優化香港證券市場開市前時段及市調機制的建議，並會開始落實優化措施的準備工作。

港交所市場主管姚嘉仁說：「持續改善旗下市場微結構是香港交易所的重點工作之一。我們十分歡迎市場各界人士支持這兩項改善市場微結構建議，推行這兩項措施將有助提升香港市場的交易流通量及全球競爭力。」

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