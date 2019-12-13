新股專輯：貴州銀行料內地經濟下行影響不大

該行行長兼執行董事許安預計，明年該行的貸款增長可與往年複合增長率保持一致，同時亦會以審慎原則營運，以保持資產質素穩定。

內地近月持續下調貸款市場報價利率(LPR)，或為銀行淨息差帶來收窄壓力，貴州銀行董事會祕書周貴昌指，該行將加大投資高收益資產及提高非利息收入，以改善回報表現。至於派息政策，該行則會依照經營情況及同業水平進行調整。

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