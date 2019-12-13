郭炳聯：新酒店開幕　憶起父與長兄仍在時

他謂目前的社會事件，令經營環境困難，令他記起沙田帝都酒店開幕之日為1989年8月3日，當時發生六四事件不久，大部分人心情不好，當年父親郭得勝與兩位兄長，即二哥郭炳江與已亡長兄郭炳湘都在場，大家當時都抱着沉重的心情。

他又記起，九七年初，香港經濟很好，但後來卻發生金融風暴。所以「見到呢啲艱難日子，會更加珍惜現在有的東西，希望難關很快過去」，就算難關長達5、6年，他深信只要大家努力，向前看，香港會更好，更上高峰。

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