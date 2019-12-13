郭炳聯：新酒店開幕 憶起父與長兄仍在時
2019年12月13日 18:49
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郭炳聯(右四)
新鴻基地產(00016)的沙田帝逸酒店在周五(13日)傍晚正式開幕。集團主席郭炳聯在台上致詞時表示，酒店向來是新地重要的穩定收入來源之一。現時集團擁有超過10間酒店，不少是全資擁有及自行經營。集團的酒店房間亦與商場和寫字樓發揮協同效應。
他謂目前的社會事件，令經營環境困難，令他記起沙田帝都酒店開幕之日為1989年8月3日，當時發生六四事件不久，大部分人心情不好，當年父親郭得勝與兩位兄長，即二哥郭炳江與已亡長兄郭炳湘都在場，大家當時都抱着沉重的心情。
他又記起，九七年初，香港經濟很好，但後來卻發生金融風暴。所以「見到呢啲艱難日子，會更加珍惜現在有的東西，希望難關很快過去」，就算難關長達5、6年，他深信只要大家努力，向前看，香港會更好，更上高峰。
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