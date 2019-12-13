廿多年罕見！天津國企重組美元債務

外國傳媒報道，中國天津市政府全資所有的大宗商品交易商天津物產集團周四(12日)宣布，對12.5億美元的美元債券進行重組，大多數投資者遭受損失，為過去20多年以來，中國國企爆發的最大規模海外債務違約及重組。

報道指出，這反映隨着中國經濟增長下滑，國企紓困能力受限，當局似乎愈來愈願意以更市場導向的做法，來清理債務危機。

天津物產本周完成了一項債務重組的交換要約，迫使投資者持有的該公司債券價值大幅減值，包括57%投資者依債券到期日不同，接受僅償還37%至63%的「折扣」方案；另有22.6%的投資者接受「舊債換新債」方案。

資料顯示，對上一次較大型事件是1988年廣東國際信託投資公司破產。

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