雅居樂購陝西住宅地　涉1.7億人幣

地皮位化展於渭南市市政新區核心地段，區內集合科技研發、文覽、商務休閒、金融商貿及高端商務設施。另外，交通網絡便利，鄰近主要幹道，距離高鐵站「渭南北站」約10分鐘車程，附近亦設有學校、醫院、商業廣場及公園等設施。

雅居樂管理層表示，渭南市為「陝西省東大門」，並位處「西安半小時經濟圈」，認為未來發展潛力巨大，相信是次所購地皮將能與集團當地原有項目產生協同效應，進一步加強其於中國西部區域的業務發展。

管理層又指，將繼續以審慎而積極的態度尋求發展機會，以鞏固市場地位，為股東及客戶創造可觀的回報。

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