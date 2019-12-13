莊太量：中國正轉型　貿戰影響會逐漸減少

香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，美方釋出善意屬政治考慮。現時美國股市正處於歷史高位，消費及就業數據做好，美國總統特朗普憂慮貿易戰持續令美國經濟轉弱，股市大幅回調，對他競選連任不利。

他續指，貿易戰令中美兩國「兩敗俱傷」，而中國自貿戰開始以來積極進行產業轉型，目的是減輕對美國市場的依賴。他認為，貿易戰長遠對中國經濟的影響會逐漸減少，因為中國正由外貿出口為主的產業結構轉型至服務業，並發展歐洲和東盟市場，取代美國市場。他預測，雖然中國明年GDP增長有機會降至5.5%，但產業轉型完成後，GDP增長將逐漸回溫。

美國傳媒報道指，美方同意取消原定周日(15日)對1,560億美元(約1.2萬億港元)中國貨加徵關稅的措施，據報亦提出將目前向3,600億美元(約2.8萬億港元)中國貨徵收的關稅稅率減半，換取中方明年採購500億美元(約3,900億港元)農產品。

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