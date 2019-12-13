Apple收購英國初創企業　料為iPhone增拍攝功能

近年智能手機突破性功能欠奉，幾間大廠商都將焦點放在攝影質素上，以圖超越對手，如增加鏡頭數目或加入人工智能技術等等。外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)近期就收購了一家位於英國劍橋的初創公司Spectral Edge，該公司主要研發改善智能手機拍攝效果的技術。

公開文件顯示，Apple的代表律師Peter Denwood已獲任命為Spectral Edge的董事，不過，文件未有顯示是次的收購價。

據了解，Spectral Edge使用人工智能學習技術，令智能手機圖片更清晰，顏色更準確，而且可拍攝紅外線相片，並與原相合成來改善弱光環境下的相片效果。

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