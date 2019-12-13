Apple收購英國初創企業 料為iPhone增拍攝功能
2019年12月13日 20:14
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
近年智能手機突破性功能欠奉，幾間大廠商都將焦點放在攝影質素上，以圖超越對手，如增加鏡頭數目或加入人工智能技術等等。外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)近期就收購了一家位於英國劍橋的初創公司Spectral Edge，該公司主要研發改善智能手機拍攝效果的技術。
公開文件顯示，Apple的代表律師Peter Denwood已獲任命為Spectral Edge的董事，不過，文件未有顯示是次的收購價。
據了解，Spectral Edge使用人工智能學習技術，令智能手機圖片更清晰，顏色更準確，而且可拍攝紅外線相片，並與原相合成來改善弱光環境下的相片效果。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。