樓價UPDATES：長情業主沽貨！富豪花園29年升值5.5倍

沙田富豪花園12月暫錄約5宗成交，當中有持貨29年的長情業主沽貨，單位期內升值約5.5倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨本月至今錄得兩宗二手成交，包括9座中層5室兩房戶，實用面積471方呎，望內街景及山景，放盤約一個月，經議價後減價25萬元，以775萬元易手，實用呎價16,454元。屋苑現時有100個單位放售，叫價由760萬元起。

●北角康澤花園C座低層04室兩房戶，實用面積396方呎，向北面望園景，於11月底放盤叫價750萬元，議價後718萬元售出，實用呎價18,131元。

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九龍區

●黃大仙安康大廈中層B室一房戶，實用面積271方呎，向東北，單位原開價468萬元，獲買家以432萬元承接，實用呎價15,941元。據了解，原業主於2012年入市，當時作價190萬元，期內升值約1.3倍。

●將軍澳海翩滙3座中層E室，實用面積513方呎，屬兩房間隔，由於項目樓齡新，吸引同區上車客以約800萬元購入，實用呎價15,595元。上址為原業主於2016年以593.7萬元買入，單位期內升值約35%。

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新界區

●富豪花園D座高層D室，實用面積725方呎，為三房包括套房間隔，以888萬元易手，實用呎價12,248元。原業主於1990年以117.5萬元入市，帳面獲利770.5萬元。

●粉嶺中心B座中層07室三房戶，實用面積535方呎，望開揚景觀。單位於8月底以698萬元放盤，其後於10月中旬調整價格至658萬元，最終成功以645萬元易手，實用呎價12,056元。原業主持貨8年多，帳面獲利325萬元。

●火炭居屋穗禾苑H座低層12室，實用面積457方呎，以兩房間隔，向北面望內園景。上址放租3星期，原叫租1.2萬元，業主把握租客在聖誕前起租，即減1,000元，以1.1萬元租出，實用呎租24.1元。

●屯門居屋澤豐花園樓底較同類型屋苑高，加上樓價大眾化，故吸引上車買家承接。項目3座低層A室兩房戶，實用面積479方呎，有區內租客感一直租住單位並非長遠之計，因此毅然決定上車，於已補價自由市場以401萬元購入，實用呎價為8,372元。

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