好友囂張！華爾街「最牛預測者」話嫌自己未夠牛

外國傳媒報道，隨着中美英一同釋放好消息，消除了重大不明朗因素，令股市好友「更牛」！曾為瑞銀美股策略師、現為華爾街2020年「最牛友」的BTIG首席股票及衍生工具策略師Julian Emanuel表示，之前訂下標指2020年底3,450點(目前全個華爾街最高)，現在可能訂得太低！

他說：「這是(上述點數)華爾街最樂觀的預測絕對令我們震驚，但事實上，這個最牛的目標使我相信我們的估計可能太低了。」

他的觀點在於美國經濟強勁及聯儲局已「清晰地承諾」要看到更高的通脹，即貨幣政策會保持寬鬆，令經濟增長可能會高於潛在的動力。再者，歷史數據顯示，當股市一年上漲20%(今年機會極大)後，翌年平均再升14.3%。」

換言之，他表示，標指2020年底最樂觀預測是可能升至3,950點，尤其若貿易協議較市場更大，股市升幅勢更高。

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