中國延至晚上11時舉行記者會　傳美農產品採購額僅400億美元

內地傳媒最新報道，原定於周五(13日)晚上10時30分舉行的國新辦新聞發布會，推遲至晚上11時舉行。

【22:25】外國傳媒報道，中國將在香港時間周五(13日)晚上10時30分舉行記者會，講述貿易談判。

有消息指，中國承諾購買400億美元的美國農產品，有別於《華爾街日報》引述消息指中方購買農產品金額達500億美元。

內地傳媒亦報道，國新辦將於12月13日(星期五)22時30分舉行新聞發布會，請國家發改委副主任寧吉喆，中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、農業農村部副部長韓俊，以及商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，介紹中美經貿磋商有關進展情況，並答記者提問。

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