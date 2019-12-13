夜市UPDATES：中美達共識美股飆150點　港夜期V彈

中美就第一階段經貿協議文本達成一致，美股道指曾飆158點，目前升136點或0.49%，報28,268點；標指報3,170點，升2點或0.07%；納指報8,763點，升45點或0.53%。

港股期指夜市V彈，目前報27,832點，升128點，高水144點。離岸人民幣從日內低位反彈，目前報6.9556。

此前，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文稱中美就第一階段經貿協議文本達成一致。

國務院新聞辦公室周五（13日）晚召開記者會，交代中美經貿磋商進展。會上多個官方部門的副部長官員均有出席，包括王受文、外交部副部長鄭澤光、財政部副部長廖岷。

【22:45】中美貿易談判一度傳利好消息，加上英國脫歐風險減退，舞起環球股市。不過，美國總統特朗普不久前否認有關中美達成協議的報道，周四(12日)破頂的美股三大指數周五(13日)開市早段回軟，道指跌35點至28,096點；納指跌13點至8,703點；標指跌4點至3,163點。

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「《華爾街日報》關於中國的協議故事是完全錯誤，尤其是他們對關稅的聲明。假新聞。他們應該找更好的洩密者！」

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報27,527點，跌近174點，較港股周五收市低160點。港股期指夜市報27,558點，跌146點，低水130點。受最新消息拖累，離岸人民幣兌每美元急瀉400點子，一度跌破7.02，日內高位波幅近1,000點子。

歐洲股市仍沉醉於英國大選的喜悅之中，目前3大指數仍向上，當中英股升1.93%；德股升0.69%；法股升0.74%。

內地傳媒最新報道，原定於周五晚上10時30分舉行的國新辦新聞發布會，推遲至晚上11時舉行。國家發改委副主任寧吉喆，中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、農業農村部副部長韓俊，以及商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，將介紹中美經貿磋商有關進展情況，並答記者提問。

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