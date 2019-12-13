華僑城奪合肥5幅地　涉逾26億人幣

該項目涉及合肥空港國際小鎮的開發。合肥空港國際小鎮預計佔地面積為9.2平方公里，位於中國安徽省合肥市經濟技術開發區北區空港經濟示範區的核心區域，該示範區旨在培育具有國際競爭力的產業集群。合肥空港國際小鎮將為長鑫集成電路產業基地提供生活服務配套，並計劃開發商業辦公、生態綠地、居住配套及綜合服務中心。

地皮為該項目的一部分，總佔地面積約1,042畝，其中832畝為住宅用地。該地的計容總建築面積約84.8萬平米，分別指定作商業及住宅用途，年期分別為40年及70年。目前該地空置，其上並無任何物業。

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