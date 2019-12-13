新股專輯：澳門機電工程承建商澳達控股遞上市申請
2019年12月13日 23:06
東網電視更多新聞短片
澳門機電工程承建商澳達控股向聯交所遞交上市申請，豐盛融資為獨家保薦人。
截至2019年首7個月，該公司溢利7,314萬澳門元(下同)，按年大幅倒退68.35%；收入按年減少7.24%至1.1億元，其中70.6%來自酒店及娛樂場。於2019年7月底，進行中項目有20個，未完成合約總額約為3.10億元。
集資所得將用於加強財務狀況以承接更多大型機電工程項目；建立機電維修部門；及增加人手。
值得留意的是，前律政司副刑事檢控專員沈仲平為其非執行董事。
另外，由北控水務(00371)持有35%股權，中國綜合廢物管理解決方案供應商北控城市資源已通過上市聆訊。中國的服裝標籤及裝飾產品製造商常達控股再度遞交主板上市申請。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。