新股專輯：澳門機電工程承建商澳達控股遞上市申請

澳門機電工程承建商澳達控股向聯交所遞交上市申請，豐盛融資為獨家保薦人。

截至2019年首7個月，該公司溢利7,314萬澳門元(下同)，按年大幅倒退68.35%；收入按年減少7.24%至1.1億元，其中70.6%來自酒店及娛樂場。於2019年7月底，進行中項目有20個，未完成合約總額約為3.10億元。

集資所得將用於加強財務狀況以承接更多大型機電工程項目；建立機電維修部門；及增加人手。

值得留意的是，前律政司副刑事檢控專員沈仲平為其非執行董事。

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