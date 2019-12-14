東方日報B1：全球股市笑番晒　港飆693點　美國又破頂

中美貿易談判再傳出利好消息，加上英國脫歐風險減退，「黑色星期五」變「開心星期五」，環球股市普遍上揚。其中，港股周五(13日)急漲693點或2.57%，以全日最高位27,687點收市，不僅收復27,000點關，並重越被視為好淡分水嶺的250天牛熊分界線，同時更跑贏亞太區主要股市。

歐洲股市接力做好，Stoxx歐洲600指數突破紀錄收市高位。法國及德國股市曾漲1.49%及1.53%。英國富時100指數曾漲2.14%，以本地業務為主的富時250指數亦曾漲5.38%，不僅是2010年來最大漲幅，更創出新高。

中國確認中美達成首階段貿易協議，美股周五早段反覆上揚，道指漲158點至28,290點，創新高；納指升51點至8,768點，同樣破頂。

MSCI所有國家世界指數周四上漲，創新高，為去年初以來首次，環球股市周五繼續向上。亞洲區股市當中，日本日經平均指數漲2.55%至24,023點，創二月來最大單日漲幅。南韓及印度股市分別收漲1.54%及1.05%。

不過，港股表現更標青，恒指周五開市已經裂口急漲500點，之後愈升愈有，收市漲近七百點，港股市值單日增加7,146億元，過去三日累積增加1.4萬億元。全周計，恒指累漲1,189點，創今年6月底之後最大單周漲幅。

對股市投資者而言，近日升市儼如聖誕節提早到來。首先是上周五的美國就業數據超乎預期地強勁，然後是本周四，投資者獲悉中美兩國擬叫停貿易戰，周五英國大選後避免陷入懸峙國會的困局。這就像突然之間，所有對全球經濟放緩、全球兩大經濟體新一輪關稅戰，以及英國無秩序脫歐的擔憂突然一掃而空。

三菱UFJ經濟師Chris Rupkey表示，被視為會扼殺全球經濟增長的兩個重大地緣政治風險，在短短廿四個小時內看似接近獲得重大化解，預料全球股市繼續攀升，債息亦上揚。

不僅如此，聯儲局成為今年底美股好友的好夥伴，與去年底截然不同。聯儲局10月份開始透過每月購買600億美元短期國庫票據，向市場注入流動性，主席鮑威爾周三議息後表示，可能會擴大至買入短期債券。

美國銀行分析員祖特邁爾引述技術指標指出，標指相對全球其他股市的比率，持續高於廿六及四十周移動平均線，意味美股牛市未有降溫迹象，預期標指明年底將上漲到3,300至3,660點，即較周四收市最多漲15.5%。

不過，市場快樂氣氛可以維持多久成疑，因為一些憂慮仍存在，例如英國雖可望於明年一月脫歐，但雙方仍需就脫歐協議談判，硬脫歐風險未完全消除。與此同時，即使在全球央行「放水」及部分國家推出財政刺激方案下，全球經濟明年可望繼續增長，但並非所有國家經濟前景均看俏。其中，澳洲經濟前景與資源需求關係密切，部分市場人士更預期澳洲央行明年可能踏上量寬後塵。

部分市場人士則警告明年美國總統大選對大市構成風險。高盛宏觀研究聯席主管指，若美國民主黨於明年大選大獲全勝，重奪總統寶座以至參眾兩院，可能會撤回部分或全部2017年通過的減稅措施，美股或出現大幅調整。

－－－－－－