三菱聯合銀行：買買買！市場沒有風險

外媒報道，三菱聯合銀行(MUFG Union Bank)首席金融分析師Chris Rupkey周四對客戶發表報告，豪言要「大舉入市，買買買」，因為市場沒有風險。

他指，「貿易樂觀情緒正在推動本周全球股市上漲，英國的決定性選舉結果也將如此。在世界各地，市場正在墜入愛河。買吧，大舉買入。」

Rupkey稱，包括中美貿談及英國脫歐等一些地緣政治風險，原先被投資者認為會「扼殺世界經濟增長」，但後來這些風險一一得到解決。

他認為，雖然未來前景仍有不確定性，但看來投資者正放開審慎的心態，並撇除了風險因素，買入股票及出售債券，主要是因為經濟前景一片光明，而央行減息行動亦已結束。

此外，Rupkey說投資者目前買入股票，會受惠於2020年前景向好，並相信全球經濟在明年及以後，都會得到改善。他重申，市場沒有風險，投資者可放心押注股票。

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