歐股收市做好　英國富時升79點

中美就首階段貿易協議達成一致，刺激歐股收市向好，英國富時100指數收報7,353點，升79點或1.1%；法國CAC指數收報5,919點，升34點或0.59%；德國DAX指數收報13,282點，升61點或0.46%。

英國周四舉行近5年內第3次大選，首相約翰遜領導的保守黨翌日宣布，奪得下議院過半數議席，為通過脫歐協議草案鋪平道路，毋須再受其他政黨左右，意味今次政治豪賭成功；他誓言將如期明年1月31日前實現脫歐，再無任何延遲的理由。

英鎊兌美元報1.334，急升1.37%。

個股方面，德國外賣平台Delivery Hero急升23.29%，該公司此前宣布以40億美元收購南韓同業Woowa。

－－－－－－