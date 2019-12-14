美股收市：道指微升3點 標指納指再創新高
2019年12月14日 05:13
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
中美兩國就第一階段經貿協議文本達成一致，美股三大指數周五做好，標指及納指再創收市新高。道指收報28,135點，升3點或0.01%；標指收報3,168點，升少於1點；納指收報8,734點，升17點或0.2%。
總結全星期，道指、標指、納指分別累升0.43%、0.73%和0.91%。
中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文周五表示，雙方的協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款9個章節，同時兩國達成共識，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。
中方官員指，中美擴大貿易合作有利消費者，中美經濟互補性強，亦有強大潛力。
美國貿易代表萊蒂澤則稱，中美預期於明年1月首周在華盛頓簽署首階段貿易協議，相信會由雙方高級官員簽署，而不是中美兩國元首。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。