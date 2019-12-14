美股收市：道指微升3點　標指納指再創新高

中美兩國就第一階段經貿協議文本達成一致，美股三大指數周五做好，標指及納指再創收市新高。道指收報28,135點，升3點或0.01%；標指收報3,168點，升少於1點；納指收報8,734點，升17點或0.2%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升0.43%、0.73%和0.91%。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文周五表示，雙方的協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款9個章節，同時兩國達成共識，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。

中方官員指，中美擴大貿易合作有利消費者，中美經濟互補性強，亦有強大潛力。

美國貿易代表萊蒂澤則稱，中美預期於明年1月首周在華盛頓簽署首階段貿易協議，相信會由雙方高級官員簽署，而不是中美兩國元首。

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