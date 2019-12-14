鴻海拒絕修訂威洲建廠項目合同　恐失巨額補貼

台灣鴻海集團的科技產品代工製造商富士康，在美國威斯康辛州投資100億美元(約780億港元)建廠的計劃，受到中美貿易戰的影響而停滯不前。外媒引述披露文件報道，威州官員已多次警告富士康，其目前的項目已與最初交易中描述的相去甚遠，如果該公司想要獲得補貼，就必須修改合同。惟富士康拒絕修改合同，並表示仍打算申請稅收抵免優惠。

鴻海於2017年7月與威州簽訂合作備忘錄，承諾將投資100億美元在當地建設10.5代LCD製造工廠，並創造1.3萬個工作機會，威州方面則提供約30億美元的租稅優惠，其後增加補貼至45億美元，成為該州甚至是美國史上對外企業補貼最多的一次。

然而，富士康隨後不繼修改其威州項目，將此前承諾建設的10.5代LCD製造工廠變成規模較小的第六代LCD製造工廠，繼而又稱不會建廠，亦曾指該工廠將生產不限於LCD的任何產品，包括汽車屏幕及機械人咖啡機等。

文件顯示，富士康最初曾於今年3月11日的一次會議上，首次提出修改合同。其後威州多名官員敦促富士康正式申請修改合同，以反映其實際建設的情況，有關過程將涉及描述公司目前的計劃、預期成本、就業和其他基本細節。不過，富士康從來沒有這麽做過。相反，該公司代表還發信，要求根據原始合同讓目前的工廠有資格獲得稅收補貼。後來更聲稱無論其在威州建造甚麽，都有權申請補貼。

雖然談判陷入僵局，但富士康高層早前表示，該公司已經僱用超過合同要求的520名員工，因此應該獲得2019年的補貼。公司去年年底於當地只有156名員工，目前還沒有在威州生產任何東西。如果公司的補貼申請得到州政府的認可，威州明年可能會向該公司支付超過5,000萬美元的現金獎勵。

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