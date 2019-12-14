德銀擬大削今年獎金　減幅最多兩成

明年將迎來成立150周年的德意志銀行，考慮大幅削減今年的獎金。外電引述消息報道，德銀可能計劃削減最多20%的浮動薪酬，超過該行今年裁員5%的幅度。不過，由於第四季尚未結束，因此董事局仍未作出最終決定。

該行於今年7月公布歷來最大刀闊斧的重組方案，將全面撤出銷售證券和交易業務，需大規模裁減1.8萬人，相當於五分之一人手，其香港業務亦不能獨善其身。其行政總裁Christian Sewing曾稱目標未來幾年削減約60億美元的成本。

事實上，德銀在2008年金融海嘯後元氣大傷，及後又遇上歐債危機的衝擊。禍不單行的是，該行過去10年因海嘯前後的違規活動，付出逾180億美元的罰款及和解費，國際貨幣基金組織(IMF)2016年更曾把德銀列為對全球金融系統構成最大風險的銀行。

受重組開支拖累，該行第二季錄得31.9億歐元(約270億港元)的淨虧損，差過市場預期；去年同期錄得淨利潤3.61億歐元。淨收入為62億歐元。為保留資金，遂行今、明年將停止派息，為至少1993年以來首次，但管理層希望投資者保持耐性，冀由2022年起透過派息和回購股份向股東回饋約50億歐元。

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