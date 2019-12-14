1周10大驚奇：入市留意！全球明年「反高潮」加息？

2019年僅餘半個月，又是各界拿起「水晶球」的時間，目前市場對全球經濟及股市的預測有分歧，但對於利率走勢就似乎趨向一致，就是「好難加息」！不過，根據近年往績，愈是趨向一致的預測，就愈是相反，例如去年這個時候，市場幾乎一致認為美國聯儲局今年會加息，即使不加，也未曾估計會減息3次。若是這樣的話，2020年全球反高潮加息絕非無可能。

至於市況，異象早在11月16日開始看淡，雖然全球股市周五(13日)大反撲，但仍維持謹慎至上，尤其未來1至2個月。

【1、銅價及金價有啟示！明年反高潮加息？】

本周有蛛絲馬迹預示，全球2020年可能反高潮加息！首先看看投資大師的觀點。管理資產逾1,400億美元、有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)本周表示，隨着美國經濟衰退風險減退，長期利率會傾向上揚。

他指出，由銅價與金價的比例來看，可預示美國利率趨升，反映整體融資成本及利率去向的10年期美國國債孳息率應會升至2厘。

由於目前聯邦基金利率處於1.5至1.75厘區間，若岡拉克的預測正確，意味聯儲局下一步的政策舉措是加息，而非再減息。

事實上，10年期債息由今年初2.75厘，跌至目前約1.83厘，與今年聯儲局減息3次、合共0.75厘的走勢非常相近，反映該債息對利率的預示能力依舊。

岡拉克在數月前，預計美國經濟明年陷入衰退的機會達75%，目前則將機會降至35%，主因是聯儲局願意放水，同時預期消費者信心及其他經濟領先指標會在未來數月持續改善。不過，他一直反對聯儲局減息，認為只會將泡沫愈吹愈大。

至於2020年總統大選，他估計特朗普會成功連任。

值得留意的是，經濟未陷衰退不代表可放心入市。他早前建議投資者應立刻採取防守策略，並警告下次危機將比2007年次按更嚴重，導火線是「企業債」，因現時有高達1/3企業債應被歸類為「垃圾債」，但仍能順利在市場融資，很多人不了解隱藏的風險。

岡拉克是少數能避過2007年次按浩劫的投資者，在2007年6月已表示，次按是一場徹底災難。雖然股市直到2007年10月才見頂，錯過了「終極一升」，但最終被證明除笨有精，他在債市大賺，贏得「新債王」稱號。

【2、全球加息先兆？下周留意瑞典議息結果】

以上是片面之詞，不能盡信？市場上又確實有些蛛絲馬迹，其中一個來自瑞典。在今年11月消費物價指數(CPI)升幅超過市場預期後，下周瑞典央行可能會改變實行了約5年的負利率政策。

該國周三(11日)公布，11月CPI按月升0.1%，按年則升1.7%，高於市場估計的1.6%。目前市場預期，由於通脹高於估計，鞏固了瑞典央行於下周四(12月19日)上調基準利率的預測。值得留意的是，周三的通脹報告令瑞典克朗兌歐元一度上漲0.8%，某程度上反映市場對加息的預期。

Swedbank分析師稱，下周加息至「零」是板上釘釘。丹斯克銀行駐斯德哥爾摩首席經濟學家Michael Grahn亦表示，通脹數據意味市場「很可能」會在下周迎來加息。

回看瑞典於2015年2月實施負利率，當時由零息減至-0.1厘，為全球首個實行負利率的國家，之後一度低見-0.5厘，目前則是-0.25厘。若下周加息，就是首個結束負利率的國家，對其他負利率國家是否有預示作用？

【3、全球加息先兆？日本料上調經濟增測】

講起負利率，日本目前也是！不過，該國亦有機會結束負利率。本周有報道引述消息人士透露，日本央行官員預計，政府上周宣布的刺激計劃會產生相當大的影響，很大機會使該行下月上調經濟增長預測，一旦如此，將是一年以來首次。

據悉，日本央行要到明年1月，才會調整經濟增長預期，屆時將發布下季預測。

日本首相安倍晉三上周宣布的刺激計劃，包括13.2萬億日圓(約1,210億美元)的財政措施，以支持面臨出口放緩、颱風損害，以及最近上調消費稅的影響。消息指，日本央行官員預計，政府的刺激措施將從明年4月開始的下一財年提振經濟增速。一些知情人士稱，央行的預測可能很大程度與政府的觀點一致。目前日本政府表示，財政措施將推升經濟增速1.4個百分點。

回看在安倍政府於2016年推出經濟刺激計劃時，日本央行把接下來一個財年的經濟增長預期從0.1%上調至1.3%。

【4、全球加息先兆？亞洲「三哥」陷滯脹】

講起日本，它面對的是低通脹，亞洲其他地區就不同了！有望在2019年問鼎全球第5大經濟體，排名僅次於美國、中國、日本，以及德國，同時曾被指是全球經濟增長新動力的印度，周四(12日)公布了一項恐怖數據，就是11月通脹按年增長5.54%，高於市場預期5.3%。

由於該國上季經濟增長放緩至4.5%，為2013年第一季度以來最低，市場已估計今季差不多。換言之，通脹已高於經濟增長，即經濟陷入滯脹！

這是既惡劣，又難解決的難題。簡單來說，就是民眾要捱貴貨，但經濟不佳，難以透過加薪抵銷，意味着生活質素下降。與此同時，由於通脹猖獗，央行又不能貿貿然減息救市，令經濟困局猶在，形勢十分嚴峻。

事實上，該國央行上周四(12月5日)已意外地維持利率不變，有別於市場一致估計減息0.25厘。

【5、全球加息先兆？歐不滿負利率 歐元或反高潮】

講完亞洲，歐元區明年都可能有加息機會，市場亦認定2020年最值得投資的貨幣可能是歐元，升幅有機會令一眾華爾街分析員大跌眼鏡。目前歐元兌美元處於1.1水平，料明年3月升至1.12，年底更達1.15，主因是華爾街可能低估了歐洲財政刺激政策對歐元匯價的影響。

今年以來，由於歐央行深化負利率，令歐元借入成本降低，投資者大舉進行「套息交易(carry trade)」，傾向借入歐元，來投資回報較高的其他貨幣及資產，從而壓抑了歐元匯價。

不過，由於歐元區各國財長強烈反對負利率，加上銀行業瘋狂裁員，已怨聲載道。有分析師表示，負利率政策將導致金融機構盈利萎縮，以及抑制消費支出等負面影響，故歐央行行長拉加德可能會調整現行貨幣寬鬆政策，並加強財政刺激。

因此，不難預期2020年歐元有機會大反撲，其中，摩根士丹利料明年第一季歐元兌美元有望升值5%，至1.16水平；荷蘭銀行及德國商業銀行則估計，明年3月上漲1.14。

事實上，拉加德本周已表示，即將展開戰略評估，將從明年1月某個時候開始，並將於明年底前結束。

上次戰略評估是在2003年，自那次以來，發生了大規模變化，包括對氣候的擔憂日益加劇。因此，即將進行的評估亦可能預示重大變化，尤其是怎樣刺激通脹。

【6、股市明年如何？呢半個月不能大跌逾半成】

講完加息潛在因素，那麼，股市又如何呢？答案是2019年餘下日子好關鍵。MKM Partners LLC首席市場技術官J.C. O’Hara本周表示，美國標指年內已累漲大約25%，令今年「埋單」極大機會累升兩成以上。一旦如此，往績預示2020年難以出現大冧市！

他附上了圖，列舉該指數自1950年以來錄得年度漲幅20%或更多之後，第2年的漲跌幅。結果顯示，標指有18年達到20%升幅門檻，並且在接下來的一年平均再升11%，僅有3年錄得下跌：分別為1962年、1981年，以及1990年。其中，美國經濟在1981年和1990年陷入了衰退。(附圖一)

值得留意的是，2020年是大選年，1962年、1981年，以及1990年皆不是大選年。相反，在過去18次歷史中，2004年、1992年、1976年、1968年，以及1956年，皆為大選年，全部「埋單」有得升！換言之，若今年餘下時間「守得住」，2020年100%升市！

【7、股市明年如何？有異象估短期再冧】

那麼，接下來的問題是今年餘下時間會否跌市？異象預示凶多吉少，原因是俗稱「恐慌指數」的VIX指數與美國標指已連續兩周一同上升！

被華爾街稱為「恐慌指數」的VIX指數周一(9日)曾飆16%，升至15.86，已由低位累飆近四成，而同日標指僅跌0.3%，並且距離歷史高位不足1%。

花旗策略師William O’Donnell和Edward Acton認為，上述走勢「非常有趣」，並指VIX指數在技術指標上看，仍有上升空間。

VIX指數與標指齊升，向來是金融市場異象，因它們在80%時間是走勢相反，預示着「聰明錢」正「畏高」。在此之前，標指和VIX連續兩周一同上漲是今年5月初，當時異象出現後，標指在5月大跌7%。

VIX指數升跌是根據標指期權的買賣，預示着投資者對未來30日股市波動程度的預期，「20」是平均值，即指數低於20，反映市場情緒不恐慌，反之亦然。

【8、股市明年如何？另一「恐慌指數」又響警】

除了VIX指數，俗稱「黑天鵝指數」的芝加哥期權交易所(Cboe)偏斜指數(Skew Index)同樣響警。

該指數周一(9日)觸及136.56，為2018年10月以來最高。它是用來量度投資者投入認沽期權的活躍程度，這亦被稱為「黑天鵝指數」，反映市場人士對不能預見波動風險的評估，該指數愈高就愈反映投資者情緒緊張。

該指數有別於VIX指數，多數反映較長期的看跌期權，主要預示未來30至60日股市去向。往績顯示，一旦有異動，即反映美股未來1至2個月有麻煩。要數到它的準繩度，其至少有一次起到預測市場大跌的作用，該指數在2014年9月見頂，隨後標指就大幅下挫了7%。

不過，市場人士認為，今次未來有事，主因是近期不明朗事情太多，投資者要尋求保護，推升了該指數，故未必一定有「災難大事」。

【9、股市明年如何？市場已為「末日」瘋狂對沖】

事實上，除了短期對沖，美國股市投資者亦已開始為2020年呢個時間「買定保險」，即他們正為美國總統大選後的任何結果進行對沖。大選將於2020年11月3日舉行。

曾為瑞銀美股策略師、現為BTIG首席股票及衍生工具策略師Julian Emanuel表示，目前投資者部署「賭跌」的標指看跌期權價格，相對看升期權處於歷史高位，反映他們正為可能出現的大冧市進行對沖。

他表示，目前的情況顯示，投資者對沖大選的程度是「末日定價」，即認定預測大選後，美國與中國的貿易態度將不太友好，或與中國發生文明衝突。換言之，他們不是擔心誰人當選總統，而是誰當選，無論是右派、左派，抑或中間派，都會令金融市場出現大幅波動，明年今日的結局並不會平穩。

事實上，若以美國民主黨候選人而言，無論是沃倫或桑德斯，在貿易態度上也不會對中國友好；若總統特朗普連任，更可能會持續打貿易戰。

Emanuel指出，若投資者是對沖接下來1個月的市況，絕對是正常之舉，但現時是對沖1年後的市況，而且是大比例對沖冧市或大幅波動，絕對是不尋常，明顯是「前所未見的擔憂」，目前1年後的看跌期權昂貴程度超過史上99%大選年。

【10、「時代智者」終年92歲 臨別前鬧特朗普】

最後想分享的是，2020年恐出現「滯脹」，而解決1980年代「滯脹」的英雄剛好在本周離世...美國聯儲局前主席沃爾克(Paul Volcker)周日(8日)逝世，享年92歲，其回響至今仍在。有報道指出，沃爾克在逝世前3個月，即今年9月，曾撰文嚴厲批評美國總統特朗普，並指特朗普的政策「破壞美國人對政府、政策，以及機構的信念」。

他指出，特朗普一次又一次地批評聯儲局，要求減息及指摘官員們「笨蛋」、主席鮑威爾「無知」。這是二次世界大戰後，第一次有總統公開地尋求對聯儲局政策「獨裁」的表現，十分值得關注，尤其是聯儲局身為美國重要政府法定機關，經過精心設計，不受純粹黨派的攻擊。這印證美國價值正「受到圍困」。

他說：「55年前，美國人面臨挑戰，要在海外征服暴政。我們與盟友一起，敏銳地意識到捍衛和維持我們來之不易的民主自由是必要的。今天這一代面臨着不同情況、但同等程度的考驗。我們如何回應將決定我們自己民主的未來，並最終決定地球本身的未來。」

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