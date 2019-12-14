人行：提高人民幣可自由使用程度　金融開放要守住風險底線

中國人民銀行副行長陳雨露出席2019至2020中國經濟年會時表示，金融的開放程度要守住風險底線，與金融監管能力相匹配。

他指出，國際經驗表明，擴大金融業對外開放，不僅要與經濟對外開放的深度和廣度相配合，與國內金融市場承受能力相適應，還要與金融監管能力和金融法制建設相匹配。只有在監管到位的情況下，金融開放才能夠起到促改革促發展的好的作用。

另外，他認為要通過引入境外金融機構業務、產品在全球範圍內優化資源配置，增加金融的有效供給；要探索建立外匯、房地產市場、債券市場等金融領域宏觀審慎政策框架，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

下一步，他指人行將在繼續實施穩健的貨幣政策、保持宏觀槓桿率和金融體系的整體健康穩定的同時，紮實落實好已經宣布的各項開放措施。並穩步擴大資本項目可兌換，提高人民幣可自由使用的程度，努力實現金融業進一步高水平對外開放。

隨着國際投資者對中國市場更加重視，他透露國際資本流入正在大幅增加。今年首三季境外投資者淨增持境內債券和股票約900億美元。中國金融機構走出去的步伐亦在加快，截至今年6月底止，23家中資銀行一共開設1,400多家海外分支機構，覆蓋全球67個國家和地區，初步實現涵蓋全球的業務網絡。

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