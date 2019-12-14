港府：中美貿易協議未簽署 經濟立即復甦言之尚早
2019年12月14日 12:08
東網電視更多新聞短片
對於中美就首階段貿易協議文本達成共識，商務及經濟發展局局長邱騰華認為，協議尚未簽署，關稅未有實質上的逆轉，現階段而言對全球或區域經濟立即復甦為言之尚早。
他強調，中美加徵關稅一日未全面取消，影響仍然存在。但對於未來展望，則能去到「谷底」，轉到逐步紓緩、有協議逐步取消，對於明年經濟展望有一定幫助。
香港方面，他指美國過去一年半挑起經貿矛盾後，香港經濟增長由去年3%跌至今年初接近零，如果中美透過協議紓緩香港「外憂」，香港貿易前景一定正面，但具體情況要視乎目前相當重的關稅措施何時取消，目前難以揣測明年第一季經濟表現。
他又稱，兩成多關稅對進出口方和消費者都帶來重擔，關稅必須廣泛地恢復以往的情況，才能紓解進出口成本，香港要盡力解決内部問題，否則明年情況會有一定的擔憂。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。