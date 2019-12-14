LG集團第二任會長具滋暻去世　享年94歲

南韓傳媒報道，LG集團名譽會長具滋暻周六(14日)逝世，享年94歲。

具滋暻生於1925年，是LG創始人具仁會的長子，1970年起擔任LG集團第二任會長。他曾在釜山師範學校任職，後於1950年遵循父親指示，出任樂喜化學工業社(現稱LG化學)的理事，參與集團管理。具仁會1969年去世後，具滋暻出任集團總裁。

他於任內致力於研發新技術，在國內外設立70多個研究機構。他還積極開拓海外市場，在中國、東南亞、東歐、美洲等地投建LG電子、LG化學工廠，為集團發展成為國際企業奠定基礎。

為進一步深化公司發展，他推進實施自律經營，聘請專業人士管理和經營公司。卸任後積極開展教育、社會貢獻活動。

具滋暻膝下育有6名子女，長子具本茂於2018年與世長辭。

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