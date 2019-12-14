【減價實錄】城市花園劈212萬　名城1個月減一球

中原城市領先指數CCL連跌兩周，錄得179.11點，按周跌0.43%，重返樓價止跌前179.01點水平附近，蒸發過去6周累計升幅，其中8大指數齊跌兩周。二手交投向好，買家積極睇樓，大碼優質單位不乏捧場客。

●‪城市花園海景戶 減價212萬離場

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指出，北角城市花園9座中層A室，實用面積1,010方呎，三房(一套)間隔，望海景。單位原叫價2,000萬元，減價212萬元，減幅達10%，成功以1,788萬元易手，實用面積呎價17,703元。

據了解，原業主於2007年3月購入上址，當時作價635萬元，持貨逾12年至今沽售，帳面獲利1,153萬元離場，單位期內升值1.8倍。

●‪名城SSD鬆綁即沽 放盤1個月劈價112萬

世紀21奇豐物業分行區域經理李仕明表示，大圍名城3座中層NB室，實用面積785方呎，三房間隔，單位放盤1個月，原開價1,350萬元，減價112萬或減幅8.3%。以1,238萬元獲買家承接，減價72萬，減幅約5%，實用面積呎價15,771元。

據了解，原業主於2016年8月以875萬元購入上址，持貨3年多滿額外印花稅(SSD)期鬆綁沽售，帳面獲利363萬元離場，單位期內升值約41%。

●‪新港城低層兩房減價一成沽

世紀21奇豐物業區域經理莊瑞生表示，馬鞍山新港城A座低層06室，實用面積348方呎，兩房間隔，單位原開價650萬元，減價70萬元，減幅達10.8%，終以580萬元獲買家承接，單位實用面積呎價16,667元。

原業主於2012年8月購入上址，當時作價275萬元，持貨7年多至今沽售，帳面獲利305萬元，單位期內升值1.1倍。

●‪沙田第一城1個月劈65萬

世紀21奇豐物業分行經理袁麗詩表示，‪沙田第一城42座低層E室，實用面積284方呎，兩房間隔，放盤1個月，原叫價580萬元，成功以515萬元獲買家承接，減價65萬元，減幅約11%，實用面積呎價18,134元。

據了解，原業主於2012年2月購入上址，當時作價200萬元，持貨7年多至今沽售，帳面獲利315萬元離場，單位期內升值近1.6倍。

●外區用家議價57萬元入市東涌東環

中原地產分行資深分區營業經理林溢斌稱，東涌東環1B座高層8室錄得二手成交，實用面積483方呎，兩房連儲物房間隔，原叫價730萬元，其後經買家議價後，減價57萬元，以673萬元成交，平均實用呎價13,934元。原業主於2015年9月以約573萬元買入單位，持貨4年轉售單位，帳面獲利約100萬元，單位期內升值18%。

●黃大仙翠鳳樓10個月削價40萬

世紀21富山地產聯席董事劉倩彤稱，黃大仙翠鳳樓低層F室，實用面積286方呎，兩房一廳間隔。單位原開價360萬元，放盤10個月，減價40萬元，減幅11%，以320萬元沽售，實用面積呎價11,189元。原業主早於1996年購入上址，當時作價90萬元，持貨至今沽售，帳面獲利230萬元，單位23年升值近2.6倍。

●綠怡居減價30萬易手

祥益地產高級客戶經理李啟昌指出，屯門綠怡居2座中層D室，實用面積482方呎，兩房兩廳，日前獲區內首置客垂青。原業主增加議幅，累積減價達30萬元，買家遂以550萬元購入上址自住，實用面積呎價11,411元，屬市場價成交。原業主於2014年以約388萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約162萬元。

●牽晴間兩房戶減價22萬

粉嶺二手市場再錄買賣個案。美聯劉曉明表示，該區牽晴間4座一個中層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，開價550萬元放售，減價22萬元，即獲買家以528萬元購入，呎價13,750元。據了解，原業主2009年購入單位，當時做價僅149萬元，持價約10年，帳面賺379萬元，期內物業升值逾2.5倍。

●新都城兩房放售1個月 減價20萬元

利嘉閣地產分行(A組)經理黃金欽透露，將軍澳新都城二期3座中層C室單位，實用面積約363方呎，兩房間隔，於今年11月叫價650萬元放售，經議價後減價20萬元或約3%，終以630萬元以交吉形式成功沽出，折合實用面積呎價約17,355元。

原業主約於2009年2月，以約177.5萬元購入上述物業。持貨約10年，現轉手帳面獲利約452.5萬元，物業升值約2.5倍。

●麗港城4周減價廿萬易手

利嘉閣地產分行經理郭麗娟表示，藍田麗港城33座高層B室，單位實用面積約522方呎，兩房間隔，外望山景並有少許海景。單位放盤約4周，業主原開價800萬元，經議價後減價20萬元或約2.5%，終以780萬元以交吉形式成功沽出，折合實用面積呎價約14,943元。

據悉，原業主於2011年3月，以約438萬元購入上述單位，持貨8年，現轉手帳面獲利約342萬元，物業升值約78%。

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