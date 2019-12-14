大豐收！AirPods末季營收達40億美元

外媒引述調查機構Asymco的研究報告指，蘋果公司(Apple Inc.)的可穿戴裝置及智能家居裝備領域營收近年大幅增加；其中，受到新推出的降噪版無線耳機AirPods Pro銷情帶動，整體AirPods無線耳機的單季度營收，已經達到40億美元，追貼2007年數碼音樂播放器iPod最熱賣時期的營收。

事實上，去年第四季度Apple Watch的營收，已率先突破40億美元大關，顯示Apple在穿戴裝置方面近年愈戰愈勇。

此外，根據估算，該公司的智能家居設備及其他非iPhone設備(包括Apple TV機頂盒、HomePod音箱、iPod等等)期內的營收約17億美元。Asymco更預測，Apple可穿戴設備的年增長率將超過50%。

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