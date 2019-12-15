陳鳳珠　中港兩地股市存在吸引力

中美有望達成首階段貿易協議，帶動投資氣氛向好，恒指突破250天線水平。其實，今年北水持續追捧港股，首11個月約有1,850億元人民幣的北水淨流入，而內地股市亦吸引外資進入，年初至今外資累計淨買入A股約3,000億元人民幣，反映中港兩地股市存在吸引力。

北京早前向內地企業批出採購美國大豆新關稅豁免，涉及至少100萬噸大豆，其後美國出口商表示內地向美國購買至少30萬噸大豆，將於明年1月或2月付運。雖然內地持續向美國購買大豆，但美國國會有意禁止使用政府資金從內地購買巴士及列車，又擬禁止美國軍方購買內地的無人機，以及禁止將華為從美國商務部出口黑名單中移除。因此除貿易關稅外，市場亦宜留意美國會否就其他方面對內地作出制裁。

另外，美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，會後聲明重申美國的就業增長穩定，而通脹低於目標水平，主席表示在未來考慮加息前將偏向讓通脹回升。由於明年初聯儲局將更替決策委員會成員，新成員過往的紀錄顯示態度傾向鴿派，因此一旦美國的經濟前景轉差，料聯儲局明年仍有機會擴大寬鬆政策。

而內地將會繼續擴大改革開放步伐，維持推動經濟向高質量發展的方向。中國社科院預期明年的經濟不確定因素增加，料內地將加大逆周期調節力度及推出積極的財政政策，估計明年內地經濟增速為6%水平。其實，內地一直堅持推動經濟結構轉型，並着重經濟增長的質量與效益，因此經濟增速相對可有彈性，但穩增長仍為首要目標。另外，內地的11月份居民消費價格指數按年上升4.5%，創8年新高，主要受食品價格大幅上升推動，當中豬肉價格按年增加110.2%。雖然近日豬肉價格已見回落，但春節前料需求增加，豬肉價格短期或會於高位徘徊。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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