葉尚志 安踏體育目標81元
2019年12月15日 08:15
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安踏體育(02020)是年內的大牛股之一，股價累漲超過1倍，臨近年底結算，資金先鎖定利潤，是可以理解的操作，如果引發股價出現調整、尤其是回整至有足夠安全邊際時，建議可以關注吸納的機會。
在漲幅已多的背景下，內地11月居民消費價格指數(CPI)上升至超過4%、以及對於合營公司錄得意外虧損的顧慮下，都是觸發安踏股價出現高位回吐的消息因素。然而，安踏已發出盈利預告，預計全年純利增長將不少於45%，雖然上述數字未有計及分佔合營公司Mascot JV Co的虧損，但是借助多品牌平台的進一步擴大，對公司盈利可以帶來持續性穩定增長。建議可於68港元以下吸納，止蝕位可以放在58元，目標看81元。
第一上海首席策略師葉尚志
(作者為註冊持牌人士)
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