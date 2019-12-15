葉尚志　安踏體育目標81元

在漲幅已多的背景下，內地11月居民消費價格指數(CPI)上升至超過4%、以及對於合營公司錄得意外虧損的顧慮下，都是觸發安踏股價出現高位回吐的消息因素。然而，安踏已發出盈利預告，預計全年純利增長將不少於45%，雖然上述數字未有計及分佔合營公司Mascot JV Co的虧損，但是借助多品牌平台的進一步擴大，對公司盈利可以帶來持續性穩定增長。建議可於68港元以下吸納，止蝕位可以放在58元，目標看81元。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)

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