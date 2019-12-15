郭家耀　大昌行私有化不失為各方可接受解決方法

中信目前持有大昌行約10.74億股，相當於已發行股本的56.81%。若交易順利完成，大昌行將撤銷上市地位。私有化作價較停牌前收市價2.69元出現37.55%的溢價。

大昌行是一間業務多元化的綜合企業，在綜合的分銷平台上經營汽車銷售、汽車相關業務及服務、食品及消費品銷售，以及物流服務，在大中華地區擁有良好的業務基礎及網絡。公司代理20多個知名汽車品牌，業務遍及中國、香港、澳門、新加坡、台灣和緬甸。

截至今年6月底止，大昌行在內地經營91家4S特約店及29家陳列室。港澳地區方面，公司為16個汽車品牌的經銷和分銷商。另外，公司亦是大中華及東南亞地區領先的消費品分銷商。集團的業務包括食品、快速消費品、醫療保健及電器產品，分銷超過1,000個品牌及30,000種產品。

大昌行正面臨競爭日益激烈，要實現長期發展和保持競爭力，需要大刀闊斧進行業務轉型，未來數年進行大量投資。事實上，公司過去多年股價較資產淨值有明顯折讓，失去融資功能，加上轉型帶來的風險，或對公司未來財務表現造成負面影響。

公司將於周四(19日)舉行股東大會，由於交易以協議安排方式進行，需獲至少75%有投票權獨立股東贊成，以及不多於整體獨立股東10%反對，方案才可獲得通過。獨立財務顧問亦認為今次交易合理公平，建議獨立股東接受方案。綜合而言，今次私有化提供機會給股東套現，尋求其他投資機會，股東應積極考慮接納方案。雖然私有化未必是最完美的結果，但不失為各方可接受的解決方法。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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