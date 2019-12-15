鄭勤龍　小米不宜盲目高追

不過由於「未濟」卦是講及一隻小狐欲趁旱季水淺輕率渡河的故事，可是小狐卻因誤判河水的深度，最終因而未能成功渡河，而且更沾濕了尾巴。所以《未濟‧卦辭》曰:「小狐汔濟，濡其尾，無攸利。」

其實小狐渡河的情況正正與小米近日股價表現十分類同，雖然小米自從上市以來不斷透過回購，刺激其股價表現，但最終其股價仍然由招股價17港元下調至9月低位8.28元，調整幅度超過一半以上。

然而，由於近日小米集團旗下Redmi品牌發布首款較市場預期更有競爭力的5G手機，令投資者紛紛憧憬有望能大幅改善其未來股價的表現，使其股價在日前出現明顯的反彈。

但畢竟5G行業乃兵家必爭之地，將來的競爭只會愈來愈激烈，雖然小米推出的5G手機或有助於集團爭奪市場佔有率，可是在目前股價已大幅抽高的情況下，還是建議投資者不宜盲目高追，否則便要承擔可能渡河失敗的風險。

玄學金融家鄭勤龍

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