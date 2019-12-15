陳健豪　加元入市時機未到

美墨加貿易協議又再出現市場眼球之中。記得當時美國總統特朗普上任，一直跟墨西哥及加拿大的關係緊張，最終在2018年底才勉強落實、並改名為「美墨加」協議，雖然墨西哥及加拿大已妥協，反而在美國國會就未能通過並拖拉近一年，美國國會終於提出修改並再次達成協議。

由於墨西哥及加拿大屬美國兄弟國家，兩地都主要出口到美國為主，一旦落實協議屬利好加拿大經濟的因素。

不過要留意，今年美元兌加元可謂最沉悶的貨幣，自年初至今整整12個月，波幅從1.3000至1.3660、只有可憐的600點波幅，而近半年波幅更大部分時間只在1.32至1.33水平。技術上，美元兌加元4小時圖亦未有方向，短線跌穿1.3222將出現下跌趨勢，目標1.3120，上方阻力1.3263。而在長線角度，自2015年起美元兌加元一度升至1.47，亦一度跌至1.20水平，換句話說，1.32、1.33水平亦在大型交易區間的中位數，值博率亦不高。

因此中線角度仍未到值得入市的時候，直至令美元兌加元出現大波幅，例如周線圖跌穿1.3170甚至1.3020，才有機會展開久違的單邊行情。

艾德證券期貨董事總經理陳健豪

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