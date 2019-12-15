鄺紫珊　趁低布局A股基金

滬綜指估計未來仍呈上落格局，不過現階段北上資金持續匯入國內A股，利好的基本因素仍然存在，加上A股市盈率只有12倍，故投資價值浮現。

回看A股過往歷史上曾出現多次明顯的強勢盤面支持，支撐市場重要底部，故A股現時很可能處於市況調整後期，因與以往調整後期盤面情況類似。展望明年，預視A股若向上突破，必需要依靠基本面與政策面同步發揮，從基本面分析，最近兩個月即11及12月的經濟資料顯示，可有望出現平穩迹象；從政策面看，12月中旬國內召開中央政治局及中央經濟工作會議，預計國內未來的宏觀政策仍會是偏向積極。

A股每年的第一季股市走勢很多時是取決於之前三至四個季度調整的步伐，預計今次自9月中以來市場的整體修正，很可能是為明年春季市況做好準備，故建議可趁機布局受惠中國經濟轉型的龍頭股份。

投資者需注意明年的風險仍是中美貿易戰談判的細節，相信談判內容也將受制於明年總統大選，若中美的貿易戰持續，將為大選連任提供籌碼，若中國基本面可受控，包括寬鬆貨幣及財政政策繼續支持，明年仍可以均衡布局中國市場，可考慮選擇消費、科技、汽車、家電與周期性循環類股份為資產布局。

現階段中國政策以穩健增長為考慮，以對沖經濟下行的壓力，由於政策傾向提升科技及創新實力，配合經濟改革及提高生產效率，預期資金將更重視企業盈利的持續性，建議投資布局可考慮高於市場增長水平的板塊；由於內地A股的市盈率偏低，加上資金持續流入，建議第四季可以趁低布局，加碼中國A股基金。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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